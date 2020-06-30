В Киеве будут судить мужчину за подделку рецептов на сильнодействующие медпрепараты

Киевлянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу, уведомлен о подозрении, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который подделывал рецепты на получение сильнодействующих медицинских препаратов в аптеках.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, участковые офицеры обнаружили функционирование наркопритона в квартире дома на улице Приречной.

Следователи, которые выехали по указанному адресу, установили владельца квартиры, а при поверхностной проверке у него обнаружили незаполненные бланки медицинских рецептов и 50 таблеток сильнодействующих лекарственных средств, оборот которых ограничен действующим законодательством.

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Во время обыска в квартире полицейские нашли еще несколько пустых рецептурных бланков, штампы больничных учреждений и печать врача, а также таблетки и сухую измельченную смесь растительного происхождения и приспособление для курения.

Правоохранители установили, что злоумышленник подделывал лекарственные рецепты и покупал в аптеках столицы запрещенные препараты для собственного употребления и распространения. Следователи изъяли рецептурные бланки в аптеках, а образцы подписей и печатей отправили на экспертизу.

По данному факту следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по части 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу, уведомлен о подозрении в более чем 100 доказанных эпизодах.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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