Ляшко рассказал, кому и для чего делают два вида тестов на коронавирус

В Минздраве отметили, что в Украине за прошедшие сутки было проведено рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки проведено рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки лабораторными центрами Министерства здравоохранения совместно с другими лабораториями проведено рекордное количество ПЦР-тестов - это 11 тыс. 100 исследований. Это самое большое количество за последний период", - рассказал Ляшко.

Читайте такжеЭкспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день потенциального инфицирования - Минздрав

Он также напомнил алгоритм, по которому в Украине проводятся тестирования на коронавирусную болезнь.

"Сейчас действуют две методологии исследования: полимеразная цепная реакция и иммуноферментный анализ. Если выявляются пациенты с признаками коронавирусной болезни и с пневмонией, в первую очередь у них отбирается материал для проведения ПЦР. Если ПЦР показывает отрицательный результат, у больных берут кровь для проведения иммуноферментного анализа. А также в случае, если взяли биоматериал и нет возможности провести исследование в течение первых суток, есть очередь на проведение исследования или лаборатория временно не работает, то тогда сразу берется дополнительно материал для проведения ИФА", - пояснил замминистра.

По его словам, если у человека, контактировавшего с больным СOVID-19, нет симптомов, то на 14-й день после контакта ему проводят ПЦР или ИФА-тест, если нет возможности провести ПЦР-тестирование в течение суток.

Ляшко уточнил, что всем пациентам перед плановыми операциями проводится ИФА-тестирование, а если оно показало положительный результат, пациенту проводят ПЦР-тестирование.

Тесты иммуноферментного анализа не используются для установления диагноза, но помогают в подтверждении результатов.

Кроме того, тестирование на COVID-19 проводится людям из групп риска: работникам силовых структур и медработникам.

Ранее глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщал, что ИФА-тестирование позволит, во-первых, проводить тестирование более масштабно и, во-вторых, даст отслеживать иммунный статус тех категорий населения или определенных групп, которые должны проходить тестирование на регулярной основе. Это также позволит выявлять или переболевших, или людей на ранних стадиях инфицирования.

Категория лиц, которых надо тестировать, расширяется и уточняется. Например, есть спортсмены, которые будут выезжать за пределы государства для спортивных соревнований. Уже есть международные требования, которые говорят о том, что состав такой команды должен быть протестирован именно ПЦР-методом.

"Уже получаем такие дополнительные запросы на тестирование и должны обеспечить все возможности для того, чтобы такое тестирование было максимально возможно доступным для всех лиц, которые могут быть в зоне риска во время последующих пандемий. Для каждой, в частности, дано инструкцию по интерпретации лабораторных исследований, что делать в каждом конкретном случае, если, например, ПЦР-тест положительный, а иммуноглобулин отрицательный", – добавил Кузин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 июня в Украине зарегистрировано 25 тыс. 964 случаи заболевания COVID-19, из них за сутки – 553 новых. За предыдущие сутки в Украине было произведено 16 тыс. 793 тестирование на выявление коронавируса, из них 11 тыс. 142 исследование проведено методом ПЦР и 5 тыс. 651 - ИФА.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram