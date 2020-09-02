Теория будет проходить в режиме онлайн, а практические занятия обещают сохранить.

Украинских студентов-медиков из-за карантина переводят на онлайн-обучение.

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Как будет организован процесс получения знаний в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали представители главного медицинского вуза Украины - столичного медуниверситета имени Боговольца. Студентов этого вуза частично переведут на онлайн-лекции.

По словам ректора университета, уже создана профессиональная платформа, вскоре она будет внедрена и включена в работу.

Это профессиональная платформа, которая позволяет идентифицировать каждого студента, обеспечивает доступ ко всем материалам, дает понимание сколько времени студент провел просматривая видео и за какое время он составил тестовые задания. Теория будет проходить в онлайн-формате, но обязательно будут и практические занятия как в аудиториях небольшими группами, так и в клинических больницах", — пояснил он.

Ректор уверяет, что в этом году они выпустят качественных специалистов, как всегда.

"Если раньше в клинике проходило все практическое занятие, то есть приходили студенты, приходили в какую-то комнату, занимались теоретически (например три часа), а затем шли еще на час к больному и возвращались в эту комнату. Так теперь эти три часа мы можем провести на другой площадке чтобы уменьшить нагрузку на эту клинику. А непосредственно в клинике они и будут проводить то время, которое они проводили у больного. Это то время, которое мы не можем уменьшить мы безусловно обеспечим эту составляющую", - добавил он.

Карантин и новый учебный год в Украине: что известно

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможного увеличения заболеваемости COVID-19 в связи с началом учебного года.

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности перевода школ на дистанционный формат обучения в случае "большой волны" COVID-19.

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Автор: УНИАН