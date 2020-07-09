Степанов рассказал об "очень важном решении" Кабмина по отделениям экстренной медпомощи

Министр рассказал о выделении около 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правительство выделило министерству около 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Вчера на заседании правительства было принято очень важное решение: Министерству здравоохранения были выделены средства на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 наших больницах. Общая сумма средств составляет около 5,3 миллиарда гривен", - отметил министр.

Он добавил, что эти средства пойдут на закупку необходимого для больниц оборудования. В частности, компьютерных томографов, ангиографов и эндоскопического оборудования для операционных блоков.

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