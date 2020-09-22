В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, в отличие от Италии, где COVID-19 был опасным в первую очередь для пенсионеров.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" ведущая инфекционистка Украины Ольга Голубовская.
По словам докторши, у разных народов разная чувствительность к COVID-19.
"По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже всего-люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый", - прогнозирует она.
Голубовская также привела тревожные данные о смертности от коронавируса в Украине:
"У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество (смертей - ред.) молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многим уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность".
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