Степанов рассказал, какие показатели в работе "экстренки" планируют улучшить в следующие несколько лет.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие показатели в работе "экстренки" в Минздраве планируют улучшить в следующие несколько лет. В частности, планируется улучшить показатель своевременного прибытия "скорой".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

Так, планируется увеличить показатель времени проезда бригады «экстренки» к пациенту с 31% сейчас до 60% - в 2021 году, 75% - 2022 году и 85% - в 2023 году.

Кроме того, со следующего года все вызовы будут делить на четыре типа:

критический

экстренный

неотложный

непрофильный (с точки зрения экстренной медицинской помощи).

"Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - рассказал Степанов.

Также в 2021 году планируется изменить принцип, по которому автомобили «экстренки» направляют на вызовы - с действующего сейчас территориального на экстерриториальный, когда машина может выезжать за пределы области, то есть на вызов будут направлять авто, которое находится ближе всех к месту вызова.

Кроме того, Степанов сообщил о планах обновить парк автомобилей экстренной помощи.

"В этом году на «экстренку» правительством дополнительно было выделено 1 млрд и 260 млн грн, то есть повышен был тариф на «экстренку»... Также в 2020 году у нас есть 922 млн грн, на которые идет процесс закупки машин экстренной медицинской помощи. Мы собираемся закупить около 400 машин. И в 2021 году мы еще 700 машин в своих предложениях заложили и 707 - в 2022 году. Это количество автомобилей в центрах экстренной медпомощи, которые требуют замены", - добавил он.

Что будет с зарплатами медиков "скорой"

По словам министра, запланировано также повышение зарплат работникам экстренной медпомощи.

По словам Степанова, в госбюджете на следующий год Минздрав предлагает предусмотреть средства на существенное повышение зарплат работникам «экстренки»: водителю, который должен быть медицинским техником, - до 12 тыс. грн, фельдшеру - до 17 тыс. грн и врачу - не менее 20 тыс. грн.

Какая ситуация с "Скорой" в Украине сейчас

Около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя. Таким образом две трети пациентов не получают необходимую экстренную медицинскую помощь.

Лишь 17-18% "скорых" вкладываются в определенное время.

Установленные нормативы составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом. За это время должны доезжать не менее 75% скорых.

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Автор: Антонина Доломанжи