Роженица умерла, а тело ребенка исчезло: в роддоме на Запорожье разгорелся скандал (видео)

Правоохранители начали расследование из-за вопиющего случая в роддоме.

В Энергодаре Запорожской области во время родов медики не смогли спасти младенца, а его мать с тяжелыми травмами и сепсисом попала в реанимацию. Через полтора месяца она умерла, и тогда выяснилось, что тело новорожденного ребенка исчезло.

Об этом говорится в сюжете ТСН. После родов, говорят родные покойной, просили медиков доставить женщину в областную больницу в Запорожье, но те отказали.

Муж покойной говорит, что после родов у жены обнаружили немало серьезных проблем со здоровьем и ее подключили к аппарату ИВЛ. В конце концов женщину перевезли в областную больницу.

Однако после нескольких тяжелых операций, уже слепой и фактически без почек, на 43-й день женщина умерла. После этого и оказалось, что тела младенца, которое должно храниться в морге, нет.

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Известно, что тело младенца возили на вскрытие в Запорожье. Потом паталогоанатомы отдали тело под расписку медикам Энергодара, но в больничный морг оно не доехало.

"Относительно ребенка нам дали только корешок, без основной справки. Куда делась главная справка, никто не знает", - подчеркивает сестра покойной.

Руководство больницы общаться с журналистами отказалось. О том, что в родильном отделении Энергодарской больницы есть огромные проблемы, журналистам рассказал врач, работавший там. Медик говорит, что уже несколько лет пытается обратить внимание на катастрофическую ситуацию в роддоме.

"В роддоме два врача. Они не способны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Если кто-то поступает с кровотечением, надо быстро прооперировать, но это невозможно", - рассказывает акушер-гинеколог Энергодарской МСЧ.

Правоохранители начали расследование из-за медицинской небрежности и надругательства над телом. Но полноценно работать следователи пока не могут, потому что сначала свои выводы должна сделать специальная комиссия областного департамента здравоохранения, которая из-за карантина еще не начинала работу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в роддоме № 5 подготовили отделение, куда будут направлять беременных женщин с подозрением или больных COVID-19.