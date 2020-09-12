Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что никаких изменений в Национальный календарь прививок Минздрав не вносил.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не затягивать с плановой вакцинацией.

Читайте такжеПедиатр рассказала, какое влияние оказывают прививки на коронавирусКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"Никаких изменений в календарь прививок Минздрав не вносил ... Мы просим родителей сделать прививку своим детям", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что до 6 лет ребенку должны сделать четыре прививки: против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одну - от кори, краснухи, паротита, три - против гепатита В и одну - против туберкулеза.

В 6 лет, перед вступлением в 1-й класс, проводится несколько повторных вакцинаций от кори, краснухи, паротита и от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

"Если ребенок был вакцинирован вовремя, согласно календарю, то с 7 до 14 лет ему не проводятся ни вакцинация, ни ревакцинация. Однако обязательны в учебном заведении прививки старшеклассников в возрасте 14 лет от полиомиелита и в 16 лет - против дифтерии и столбняка. После 16 лет первую плановую ревакцинацию против дифтерии и столбняка проводят взрослым в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет", - уточнил Степанов.

Глава Минздрава призвал украинцев не затягивать с плановой вакцинацией и отметил, что в больницах есть все необходимые вакцины.

"Все без исключения вакцинации, которые есть в календаре прививок, проводятся бесплатно и детям, и взрослым", - подчеркнул он.

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Автор: Антонина Доломанжи