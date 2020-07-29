В Тернопольской области мужчина третий раз заразился коронавирусом

Там продолжают болеть 1075 человек, из них 144 — на стационарном лечении.

В Тернопольской области обнаружили мужчину, который в третий раз заболел коронавирусом.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает пресс-служба ОГА.

«В области зарегистрированы несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не ограждает нас от повторного заболевания», — сказал Богайчук.

Он добавил, что ситуация с коронавирусной болезнью в Тернопольской области ухудшается: продолжают болеть 1075 человек, из них 144 — на стационарном лечении.

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«Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий», — считает чиновник.

В июне врач-анестезиолог Анна Рибарчук из Черновицкой городской больницы сообщила, что у нее второй раз обнаружили COVID-19.

В Украине за минувшие сутки, 28 июля, коронавирус подтвердили у 1022 человек. Также известно, что 650 пациентов выздоровели, а 21 - умер от осложнений.

Как сообщал ранее УНИАН, с начала эпидемии коронавирус в Украине обнаружили у 67 597 человек, из них 37 394 пациентов выздоровели, а 1 650 — умерли от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 28 553 человек.

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