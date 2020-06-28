Киев и 11 областей: в Минздраве назвали регионы, где нельзя смягчать карантин

Переход регионов к следующему этапу ослабления ограничений возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Киев и 11 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

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Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.

Пока что не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

В Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 51,08 % при норме в 10%.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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