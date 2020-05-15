Заразил всю семью: в Виннице от COVID-19 скончался священник Московского патриархата
В Винницкой районной больнице умер от осложнений COVID-19 священник УПЦ МП. К врачам он поступил 7 мая.
Об этом в комментарии Общественному сообщила главная інфекціоністка области Лариса Мороз.
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Состояние мужчины ухудшилось в этот понедельник, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
На вирус проверили всех тех, с кем протоиерей контактировал, это 26 человек. Опасную болезнь также обнаружили у его жены и детей.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 (+20) летальных, 4 473 (+330) пациентов выздоровели.
Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой и Волынской областях и Киеве.