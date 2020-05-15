Заразил всю семью: в Виннице от COVID-19 скончался священник Московского патриархата

Состояние мужчины ухудшилось в этот понедельник, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Винницкой районной больнице умер от осложнений COVID-19 священник УПЦ МП. К врачам он поступил 7 мая.

Об этом в комментарии Общественному сообщила главная інфекціоністка области Лариса Мороз.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 мая

Состояние мужчины ухудшилось в этот понедельник, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На вирус проверили всех тех, с кем протоиерей контактировал, это 26 человек. Опасную болезнь также обнаружили у его жены и детей.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 (+20) летальных, 4 473 (+330) пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой и Волынской областях и Киеве.