В гериатрическом пансионате под Тернополем – вспышка коронавируса

COVID-19 обнаружили у 23 подопечных пансионата и одного работника.

В Петриковском областном гериатрическом пансионате, расположенном вблизи Тернополя, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.

Отмечается, что вспышку COVID-19 в пансионате зафиксировали 9 августа. На сегодня, 11 августа, там всего заболели 23 подопечных пансионата и один работник. Выявленных больных изолируют, при необходимости их доставят в больницу.

По информации председателя ОГА Владимира Труша, состояние большинства больных удовлетворительное.

«Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирусом. Пациента перевели на стационарное лечение», - рассказал он.

Всего в заведении находится 160 пожилых лиц, с ними на самоизоляции останется 25 работников обслуживающего персонала.

По информации ОГА, сегодня во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение изолировать пансионат на 14 дней.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня рядом с гериатрическим пансионатом полиция установила карантинный пост для контроля за соблюдением санитарных норм и предотвращения попадания посторонних лиц на территорию учреждения.

Также полицейские провели профилактические беседы с руководством и работниками гериатрического дома по соблюдению ограничительных мер.

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