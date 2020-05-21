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Вспышка COVID-19 на Буковине: сразу три министра едут в регион с проверкой

10:44, 21 мая 2020
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Коронавирус 21 мая - статистика / Фото УНИАН

Черновицкую область с рабочим визитом посетят министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабмина Олег Немчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом во время брифинга сообщил глава МИНЗДРАВА.

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Степанов напомнил, что Буковина до сих пор является наиболее пострадавшим регионом от COVID-19. На сегодня из 19 706 больных 2 842 человека заболели именно в этой области.

«Очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться, прежде всего, с нашими врачами, увидеть собственными глазами чего им не хватает. Воспользуюсь случаем, оценю второй этап медицинской реформы», – пояснил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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