Вспышка COVID-19 на Буковине: инфицированных будут транспортировать санитарным вертолетом

Вертолет оборудован изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется в полете.

В Черновицкой области заступил на дежурство специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных санитарный вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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«В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом», - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В сообщении отмечается, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется в полете.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вместе с Аваковым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым посетит Черновицкую область, которая больше всего страдает от COVID-19. Они намерены оценить эпидемиологическую ситуацию на месте, пообщаться с медработниками и выяснить, какая дополнительная помощь им нужна в борьбе с коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро в Черновицкой области зарегистрировано 2 тыс. 842 случая COVID-19.