Глава Минздрава рассказал, что будет с медицинской реформой в Украине

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, тот процесс, который стартовал 1 апреля, "трудно назвать настоящей реформой".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Относительно развития и реформирования медицинской отрасли. Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратил свое внимание именно на эту отрасль во время своего видеообращения. Президент поручил правительству и Минздраву решить проблемы медицинской реформы Украины - это действительно актуальная тема, и мы с президентом имеем общее видение: украинская медицина нуждается в настоящей реформе, которая должна заработать как для медицинских работников, так и для пациентов, которая обеспечит украинским врачам достойную оплату труда, которая обеспечит украинские больницы современным оборудованием, которая обеспечит пациентов достойным обслуживанием", - подчеркнул он.

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По словам Степанова, тот процесс, который стартовал 1 апреля, "трудно назвать настоящей реформой".

По мнению главы Минздрава, этот процесс "не предусматривает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов. Более того, никто из адептов этих процессов окончательно не осознает катастрофических последствий, которые почувствуют на себе украинцы. Я говорю это не просто так, а опираясь на цифры и факты, которые мы получили по результатам аудита медицинской сферы".

Степанов отметил, что "медреформа в том виде, в каком мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медицинских работников, закрытие 332 больниц - все это из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол судьбы, то единичные видеообращения об увольнении врачей и забастовки медиков станут ежедневными массовыми явлениями. Мы не допустим этой несправедливости".

По его словам, дефицит финансирования наблюдается в 984 больницах из 1747, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

"То есть больше половины наших больниц в 2020 году получат финансирование меньше, чем в 2019 году. Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению, начнется стремительное распространение таких болезней как туберкулез", - подчеркнул он.

Степанов отметил, что команда Минздрава работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы предотвратить массовое увольнение медиков и закрытие больниц.

"Это не значит, что мы собираемся сворачивать реформу, наоборот - ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.