Индия передала Украине лекарства от коронавируса и вакцины для украинских миротворцев в Конго
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине как гуманитарную помощь в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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Торжественная церемония передачи состоялась сегодня в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба МИД.
Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.
"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг продолжает усиливать партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина в состоянии вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.
Посол Сатпатхи назвал Индию и Украину "двумя большими демократиями". По его словам, обе страны своевременно и эффективно отреагировали на начало эпидемии. Он подчеркнул, что это решение правительства Индии демонстрирует высокий уровень индийско-украинского партнерства.
Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.
Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинских миротворцев, которые служат в Конго.
Благодаря усилиям украинской дипломатии правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.
Этим решениям правительства Индии предшествовала интенсивная работа украинских дипломатов, в частности, Посольства Украины при активной поддержке индийской дипмиссии в Киеве.
Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.
Правительством Республики Индия установлено ограничение на экспорт препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин. Отдельные разрешения предоставляются на его приобретение в определенном количестве или на бесплатную передачу дружественным странам в качестве гуманитарной помощи.
Министерство обороны Республики Индия выделило на безвозмездной основе партию вакцин по обращению правительства Украины с целью обеспечения украинских военнослужащих в составе национального персонала по поддержанию мира в Демократической Республике Конго.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины включило гидроксихлорохин в протокол лечения больных COVID-19.
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