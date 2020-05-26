Кличко рассказал, кто в Киеве сложнее всего переносит COVID-19 и дольше болеет

Мэр Киева подчеркнул, что коронавирус - не миф, лечение сложное из-за отсутствия препаратов и вакцины, и в зоне риска - каждый человек.

Чаще всего в Киеве болеют COVID-19 люди в возрасте 30-49 лет, сложнее всех лечатся пациенты старше 65 лет, а дольше всех (больше месяца) лечатся от коронавирусной болезни младенцы и маленькие дети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, среди пациентов в возрасте 30-49 лет наибольший показатель тех, кто выздоровел, а в возрастной группе 65+ больше всего летальных случаев.

«Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше всех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодняшний день выздоровели около 9% детей из тех, кто заболел в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца», - заявил он.

По словам мэра, высокий процент выздоровевших - среди людей в возрасте 30-49 лет, 16% уже вылечились. Но и больше всего их в числе инфицированных - почти 39%. Сложнее лечатся пациенты старше 65 лет, их выздоровело более 13%. Однако больше всего летальных случаев - именно среди пожилых людей.

«Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус - не миф. Лечится он непросто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек - в зоне риска. Особенно - когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости. Не пренебрегайте рекомендациями и правилами. Берегите свое здоровье», - призвал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 2 тыс. 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

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