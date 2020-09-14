У Владимира Ширмы подтвердили COVID-19 / фото facebook.com/Volodymyr.Shirma
У председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы подтвердили COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья! Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном. До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации», - говорится в сообщении.
Ширма обратился к гражданам с просьбой беречь себя и соблюдать противоэпидемические меры.
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