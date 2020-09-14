Сейчас чиновник находится на больничном.

У председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы подтвердили COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном. До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации», - говорится в сообщении.

Ширма обратился к гражданам с просьбой беречь себя и соблюдать противоэпидемические меры.

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Автор: Светлана Макринская