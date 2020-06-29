Заболеваемость резко снизилась: в Украине зафиксированы 646 новых случаев COVID-19

Новых инфицированных коронавирусом выявлено на 271 человека меньше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки, 29 июня, коронавирус подтвердили у 646 человек. Количество лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19 превысило 43 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро понедельника, 29 июня.

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Вчера также зафиксировали 18 летальных случаев и 93 человека выздоровели.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 43 628 человек. Из них 19 027 пациентов выздоровели и 1 147 умерли. Продолжают болеть 23 454 пациента.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 июня, в Украине было зафиксировано 917 новых случаев коронавируса.

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