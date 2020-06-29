Заболеваемость резко снизилась: в Украине зафиксированы 646 новых случаев COVID-19
09:26, 29 июня 2020Страна
639 0
Новых инфицированных коронавирусом выявлено на 271 человека меньше, чем днем ранее.
В Украине уже более 43 тысяч инфицированных коронавирусом / фото УНИАН
За прошедшие сутки, 29 июня, коронавирус подтвердили у 646 человек. Количество лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19 превысило 43 тысячи.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро понедельника, 29 июня.
Читайте такжеВ Крыму выявили вспышку COVID-19 в строительстве
Вчера также зафиксировали 18 летальных случаев и 93 человека выздоровели.
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 43 628 человек. Из них 19 027 пациентов выздоровели и 1 147 умерли. Продолжают болеть 23 454 пациента.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 июня, в Украине было зафиксировано 917 новых случаев коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter