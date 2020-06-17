За сутки в Украине резко возросло количество новых больных коронавирусом, умер 31 человек

С начала пандемии на COVID-19 заболели свыше 2,4 тыс. детей и 5,6 тыс. медиков.

COVID-19 в Украине заболели уже 33 тыс. 234 человека, за минувшие сутки - 758.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 415 пациентов", - сказал министр.

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии заболели 33 тыс. 234 человека, из них 2 тыс. 445 детей и 5 тыс. 650 медицинских работников. Выздоровели 14 тыс. 943 человека, умерли 943 человека.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, случаи COVID-19 подтверждены: Винницкая область - 1,5 тыс. (915 выздоровели); Волынская область - 1 тыс. 554 (490 выздоровели); Днепропетровская область - 1 тыс. 012 (726 выздоровели); Донецкая область - 338 (130 выздоровели); Житомирская область - 1 тыс. 147 (574 выздоровели); Закарпатская область - 1 тыс. 808 (745 выздоровели); Запорожская область - 538 (366 выздоровели); Ивано-Франковская область - 1 тыс. 849 (1 тыс. 044 выздоровели); г. Киев - 4 тыс. 026 (1 тыс. 230 выздоровели); Киевская область - 2 тыс. 078 (867 выздоровели); Кировоградская область - 592 (493 выздоровели); Луганская область - 66 (42 выздоровели); Львовская область - 3 тыс. 227 (644 выздоровели); Николаевская область - 323 (217 выздоровели); Одесская обл. - 1 тыс. 158 (426 выздоровели); Полтавская область - 281 (259 выздоровели); Ривненская область - 2 тыс. 499 (1 тыс. 379 выздоровели); Сумская область - 230 (169 выздоровели); Тернопольская область - 1 тыс. 510 (1 тыс. 033 выздоровели); Харьковская область - 1 тыс. 652 (774 выздоровели); Херсонская область - 183 (174 выздоровели); Хмельницкая область - 577 (435 выздоровели); Черкасская область - 564 (369 выздоровели); Черновицкая область - 4 тыс. 082 (1 тыс. 328 выздоровели); Черниговская область - 440 (107 выздоровели).

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