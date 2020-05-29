В Вооруженных силах за сутки зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 в ВСУ болеют коронавирусной инфекцией 90 человек, выздоровели 108, летальных исходов – 3.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

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"По состоянию на 10:00 29 мая в Вооруженных силах Украины болеют 90 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, летальных случаев - 3», - говорится в сообщении.

В изоляции, в том числе в самоизоляции, находятся 295 человек.

В частности, в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, в лазарете военной части - 6 военнослужащих. Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 мая в Украине было зарегистрировано 22 тыс. 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 тыс. 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

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