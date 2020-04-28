На Тернопольщине в Почаевской психоневрологической больнице количество зараженных COVID-19 выросло до 36 (видео)

Вспышку COVID-19 зафиксировали и в Волынской областной больнице в отделении гематологии.

В Почаевской психоневрологической больнице на Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло до 36.

Большинство - пациенты-мужчины, которые лечатся в заведении. Заболело почти все отделение. А женское - где 33 пациентки и которое размещено на другом этаже - сейчас закрыли на изоляцию, говорится в сюжете ТСН.

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Среди инфицированных - 12 сотрудников, в том числе главный врач и работница кухни, которая разносила еду.

Вспышку коронавируса зафиксировали и в Волынской областной больнице в отделении гематологии. COVID-19 подхватили 12 пациентов и 24 сотрудника.

61-летняя пациентка умерла, у нее был диагноз острый лейкоз. Коронавирус у нее обнаружили уже после смерти. Остальные инфицированные болеют в легкой форме.

Как сообщал ранее УНИАН, в военном госпитале Харькова коронавирусом заразились сразу 9 медиков. Один из них не местный, приехал сюда в командировку.

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