В Донецкой области за сутки COVID-19 инфицировались четыре человека

ри новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Мариуполе и один - в Краматорске.

Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Донецкой области. Три новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Мариуполе и один - в Краматорске.

Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook.

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"В Мариуполе наличие вируса обнаружили у двух женщин - 70 и 76 лет и у 53-летнего мужчины. Один человек - из числа контактных лиц, у которых COVID-19 диагностировали ранее. Где заразились двое других, устанавливается", - написал Кириленко.

В Краматорске положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус получил 61-летний мужчина, вернувшийся из России.

С начала объявления карантина в Донецкой области зафиксированы 137 случаев COVID-19. Из них 4 завершились летально, 52 человека выздоровели, 81 продолжают лечение.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области коронавирусом заразились еще 46 человек. Таким образом по состоянию на 20 мая общее количество зараженных COVID-19 на Буковине составляет 2 842 человека.

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