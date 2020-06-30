В Черновицкой области за сутки с COVID-19 госпитализировали рекордно низкое количество пациентов

В больницы доставлены 9 пациентов - это наименьший показатель в области за последние два месяца.

В Черновицкой области за минувшие сутки из-за COVID-19 в больницы госпитализировали 9 пациентов - это наименьший показатель за последние два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

«За прошедшие сутки в больницы Буковины из-за коронавируса госпитализировали 9 человек. Это наименьший показатель за последние два месяца. В течение мая и июня этот число не опускалось ниже 10», - говорится в сообщении.

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По данным ОГА, за минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано.

Также отмечается, что в больницах области по состоянию на 30 июня находятся 503 человека. Из них у 200 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

«В медицинских учреждениях по состоянию на 30 июня лечатся 46 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 34, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 1», - добавили в ведомстве.

По состоянию на утро 30 июня в Черновицкой области зафиксирован 4801 случай COVID-19, из них 1900 человек выздоровело, 183 – умерли.

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