Украинские больницы готовы принять более 30 тысяч коронавирусных больных - Минздрав
13:12, 16 августа 2020Страна
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Сейчас в Украине есть около 3700 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сколько больных с коронавирусом смогут принять украинские больницы / УНИАН
В украинских больницах сейчас подготовлено около 34 тысяч коек для больных COVID-19.
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Такое заявление сделал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, на сегодня страна сделала большой шаг вперед по готовности системы.
«В целом по стране около 34 тысяч коек, выделенных под больных COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ», - отметил Степанов.
Министр сообщил, что сейчас в Украине есть около 3700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В медучреждениях есть около 9500 коек с подведенным кислородом для пациентов с COVID-19
Коронавирус в Украине
- По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 1637 новых случаев.
- В Минздраве сообщили о резком росте количества украинский с тяжелым течением коронавирусной болезни.
- Кроме того, Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине.
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