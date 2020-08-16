Украинские больницы готовы принять более 30 тысяч коронавирусных больных - Минздрав

Сейчас в Украине есть около 3700 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В украинских больницах сейчас подготовлено около 34 тысяч коек для больных COVID-19.

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Такое заявление сделал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня страна сделала большой шаг вперед по готовности системы.

«В целом по стране около 34 тысяч коек, выделенных под больных COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ», - отметил Степанов.

Министр сообщил, что сейчас в Украине есть около 3700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В медучреждениях есть около 9500 коек с подведенным кислородом для пациентов с COVID-19

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 1637 новых случаев.

В Минздраве сообщили о резком росте количества украинский с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Кроме того, Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине.

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