В Украине резко упало количество новых больных коронавирусом

Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Львовская области и Киев.

В Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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06 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1967 случаев;

Волынская область — 2752 случая;

Днепропетровская область — 1115 случаев;

Донецкая область — 681 случай;

Житомирская область — 1468 случаев;

Закарпатская область — 3375 случаев;

Запорожская область — 597 случаев;

Ивано-Франковская область — 2700 случаев;

Кировоградская область — 659 случаев;

г. Киев — 5602 случая;

Киевская область — 2789 случаев;

Львовская область — 6301 случай;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1883 случая;

Полтавская область — 324 случая;

Ровенская область — 4190 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2101 случай;

Харьковская область — 2371 случай;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5018 случаев;

Черкасская область — 670 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 06 июля 2020 года в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на COVID-19.

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