В Украине резко упало количество новых больных коронавирусом
В Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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06 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1967 случаев;
Волынская область — 2752 случая;
Днепропетровская область — 1115 случаев;
Донецкая область — 681 случай;
Житомирская область — 1468 случаев;
Закарпатская область — 3375 случаев;
Запорожская область — 597 случаев;
Ивано-Франковская область — 2700 случаев;
Кировоградская область — 659 случаев;
г. Киев — 5602 случая;
Киевская область — 2789 случаев;
Львовская область — 6301 случай;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 461 случай;
Одесская область — 1883 случая;
Полтавская область — 324 случая;
Ровенская область — 4190 случаев;
Сумская область — 321 случай;
Тернопольская область — 2101 случай;
Харьковская область — 2371 случай;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 842 случая;
Черновицкая область — 5018 случаев;
Черкасская область — 670 случаев;
Черниговская область — 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 06 июля 2020 года в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на COVID-19.
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