Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 сентября / фото УНИАН, Сергей Чузавков
По состоянию на утро 13 сентября в Украине зафиксировано 154 335 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтвердилось 2 476 случаев.
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По данным СНБО жертвами эпидемии в Украине стали 3178 человек (+30 летальных случаев за сутки).
В то же время, 68 893 пациентов выздоровели (+547 за сутки). 82 264 человека сейчас болеют, 217 641 человека - под подозрением на инфекцию.
Коронавирус в мире: данные на 13 сентября
- За минувшие сутки, 12 сентября, во всем мире выявлено более 277 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4877 летальных исходов.
- За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 28 759 173 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 920 233 человека.
- Больше всего случаев зафиксировано в США (6 485 222). На втором месте Индия – 4 754 356, на третьем - Бразилия (4 315 687), на четвертом - Россия (1 053 663), пятое место в Перу (716 670).
- Украина находится на 24 месте, рядом с Индонезией и Израилем.
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