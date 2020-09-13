Всего жертвами эпидемии в стране сейчас стали 3178 человек.

По состоянию на утро 13 сентября в Украине зафиксировано 154 335 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтвердилось 2 476 случаев.

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По данным СНБО жертвами эпидемии в Украине стали 3178 человек (+30 летальных случаев за сутки).

В то же время, 68 893 пациентов выздоровели (+547 за сутки). 82 264 человека сейчас болеют, 217 641 человека - под подозрением на инфекцию.

Коронавирус в мире: данные на 13 сентября

За минувшие сутки, 12 сентября, во всем мире выявлено более 277 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4877 летальных исходов.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 28 759 173 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 920 233 человека.

Больше всего случаев зафиксировано в США (6 485 222). На втором месте Индия – 4 754 356, на третьем - Бразилия (4 315 687), на четвертом - Россия (1 053 663), пятое место в Перу (716 670).

Украина находится на 24 месте, рядом с Индонезией и Израилем.

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Автор: Дмитрий Захаров