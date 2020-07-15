В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством новых случаев COVID-19

По словам Степанова, за прошедшие сутки было проведено 29 тыс. 44 теста.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за прошедшие сутки было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга он сказал: "Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 171, Харьковской области - 64, Закарпатской области - 57 и в Киеве - 147".

Читайте такжеВ октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию – эпидемиолог

По словам Степанова, за минувшие сутки было проведено 29 тыс. 44 теста, из которых 13 тыс. 675 - методом ПЦР и 15 тыс. 369 - методом ИФА.

Как сообщили в Минздраве, всего случаи подтверждены: Винницкая область - 2194 (1623 выздоровели); Волынская - 3117 (1840 выздоровели); Днепропетровская - 1155 (1045 выздоровели); Донецкая - 767 (281 выздоровел); Житомирская - 1550 (1204 выздоровели); Закарпатская - 4112 (1379 выздоровели); Запорожская - 631 (526 выздоровели); Ивано-Франковская - 3178 (1246 выздоровели); Киев - 6497 (2160 выздоровели); Киевская область - 3128 (2054 выздоровели); Кировоградская - 674 (593 выздоровели); Луганская - 97 (74 выздоровели); Львовская - 7425 (1167 выздоровели); Николаевская - 494 (389 выздоровели); Одесская - 2314 (1031 выздоровел); Полтавская - 337 (305 выздоровели); Ривненская - 4782 (3101 выздоровел); Сумская - 346 (300 выздоровели); Тернопольская - 2292 (1446 выздоровели); Харьковская - 2787 (1508 выздоровели); Херсонская - 205 (186 выздоровели); Хмельницкая - 922 (778 выздоровели); Черкасская - 771 (605 выздоровели); Черновицкая - 5208 (2998 выздоровели); Черниговская - 624 (292 выздоровели).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram