В Минздраве назвали четверку регионов с наибольшим числом заражений COVID-19 за сутки

Всего за прошлые сутки в Украине было проведено 23 905 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество больных COVID-19 вчера было выявлено во Львовской, Одесской, Закарпатской областях и в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

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По словам министра, за минувшие сутки в стране было проведено 23 тыс. 905 тестов, из них 13 тыс. 015 - методом ПЦР и 10 тыс. 890 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 204, Одесской - 95, Закарпатской - 85 и в Киеве - 85", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 июня в Украине подтверждено более 40 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 994 новых. Также вчера были госпитализированы 206 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, выздоровели 349 пациентов.

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