В СНБО рассказали, когда власть окончательно убедилась в серьезности проблемы COVID-19

Окончательно украинская власть убедилась, что это большая проблема, 25 января, после получения данных разведки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что отдельная группа начала отрабатывать ситуацию с распространением коронавируса с 11 января.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном, отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - заявил он.

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По словам секретаря СНБО, украинская власть окончательно убедилась, что ситуация с COVID-19 является большой проблемой, 25 января, когда получили данные украинской разведки.

"Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали", - сказал Данилов.

По его словам, это была очень сложная ситуация, и у него было много разговоров с представителями Кабмина. "Я им объяснял, что, ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования... Аппарат Нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует деятельность, мы не являемся органом исполнительной власти. Орган исполнительной власти – Кабинет министров. Но, имея эту информацию, понимание, что происходит в этой области, мы начали готовиться и готовиться очень мощно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что пандемия – это вызов, однако выразил уверенность, что Украина обязательно преодолеет COVID-19, ибо это проблема не только Украины, это мировая проблема.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 6 июля зарегистрировано 49 тыс. 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 262 летальные, 21 тыс. 703 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случаев.

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