Степанов объяснил, почему новых случаев заболевания коронавирусом больше не из-за тестов

Кроме выявления больных COVID-19, увеличивается количество людей, которые госпитализируются - людей, которым нужна медицинская помощь в условиях стационара.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что параллельно с увеличением выявления больных коронавирусной болезнью увеличивается количество госпитализированных с коронавирусом, поэтому власть готовит больницы "второй волны".

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"У нас растет количество людей, которых госпитализируют. Например, Львовская область перешла порог по 50% заполненности коек. Конечно там мы начали разворачивать больницы второй волны, и мы не можем относиться легкомысленно к COVID-19. У нас в стране очень много экспертов, которые говорят, что "вы существенно увеличили количество тестирований - и в связи с этим растет количество людей, у которых подтверждается COVID-19, а в принципе ничего страшного нет". Нет. Мы увеличили количество тестирований из 200 тестов в день в начале апреля до более 15 тыс в день сейчас. Мы и дальше будем увеличивать количество тестирований, потому что это - реальная картина. Но кроме выявления больных COVID-19 у нас увеличивается количество людей, которые госпитализируются - людей, которым нужна медицинская помощь в условиях стационара. И это очень тревожный сигнал ", - отметил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что в больницах второй волны, которые уже начинают разворачивать в некоторых регионах, предусмотрено 10 237 коек для госпитализации больных COVID-19. Эти больницы "второй волны" имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппараты искусственной вентиляции легких.

За 4 месяца было установлено дополнительно 800 аппаратов ИВЛ, к койкам в больницах продолжают подводить кислород - местной власти поручено увеличивать количество коек с приподнятым кислородом.

Кроме того, Степанов сообщил, что власти увеличивают закупки из госбюджета средств индивидуальной защиты для больниц: респираторов, перчаток, масок.

По программе Всемирного банка Украина закупят 1 200 000 штук новых тест-систем, а также дополнительное оборудование в лабораторные центры, в которых делаются тестирования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 августа на COVID-19 в Украине заболели 81 тыс. 957 человек.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и Черновицкой области - 108.

В общем выздоровели 44 тыс. 359 человек, зарегистрировано 1 тыс. 922 летальных случая.

Отметим, по состоянию на сегодня в целом проведено 1179434 тестирования методом ПЦР.

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