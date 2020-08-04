Почти вдвое больше: на Харьковщине новый антирекорд заболеваемости COVID-19
За сутки на Харьковщине 144 подтвержденных случаев COVID-19. Это почти вдвое больше предыдущего абсолютного рекорда региона - 86 случаев в сутки.
Такую цифру называет директор харьковского лабцентру Любовь Махота, пишет Суспільне. Харків.
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По ее словам, 124 COVID-положительных тесты зарегистрированы в городе Харьков. Показатель связан и с тем, что увеличилось количество тестирований - 700 в день, а люди пренебрегают мерами безопасности:
"Есть тенденция к увеличению заболеваемости. Вы же видите, что делается в транспорте - несоблюдение масочного режима", - подчеркнула Махота.
Количество людей, умерших с диагнозом коронавирус и выздоровели, такую статистику Лабцентр пока не подготовил, но государственная система мониторинга распространения инфекции дает на Харьковщине два летальных исхода.
Отметим, 3 августа сообщали о 86 больных коронавирус в сутки.
Несмотря на напряженную ситуацию с COVID, Харьковская область находится в "зеленой зоне" по показателям Минздрава.
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