Почти вдвое больше: на Харьковщине новый антирекорд заболеваемости COVID-19

Новый рекорд почти вдвое больше предыдущего абсолютного рекорда региона с COVID-19.

За сутки на Харьковщине 144 подтвержденных случаев COVID-19. Это почти вдвое больше предыдущего абсолютного рекорда региона - 86 случаев в сутки.

Такую цифру называет директор харьковского лабцентру Любовь Махота, пишет Суспільне. Харків.

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По ее словам, 124 COVID-положительных тесты зарегистрированы в городе Харьков. Показатель связан и с тем, что увеличилось количество тестирований - 700 в день, а люди пренебрегают мерами безопасности:

"Есть тенденция к увеличению заболеваемости. Вы же видите, что делается в транспорте - несоблюдение масочного режима", - подчеркнула Махота.

Количество людей, умерших с диагнозом коронавирус и выздоровели, такую ​​статистику Лабцентр пока не подготовил, но государственная система мониторинга распространения инфекции дает на Харьковщине два летальных исхода.

Отметим, 3 августа сообщали о 86 больных коронавирус в сутки.

Несмотря на напряженную ситуацию с COVID, Харьковская область находится в "зеленой зоне" по показателям Минздрава.

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