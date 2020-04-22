На Днепропетровщине обнаружили 20 новых случаев COVID-19 из одного источника заражения

Все заболевшие контактировали с зараженными коронавирусом жителями Першотравенска.

В Днепропетровской области сегодня лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID 19, 20 из них из одного источника заражения - города Першотравенска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко.

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«На Днепропетровщине сегодня лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них 20 - в Подгородном (город под Днепром - УНИАН). Это люди, которые контактировали с больными COVID-19 жителями Першотравенска», - отметил он.

По данным пресс-службе Днепропетровского облсовета, в Подгородном находятся три реабилитационных центра, в которых выявлены лица с подтвержденными диагнозами.

«Все они были контактными по Першотравенску. В этих центрах проживают лица с умственными и физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами», - говорится в официальном сообщении.

В настоящее время установлено 247 лиц, контактировавших с участниками библейской школы харизматической церкви «Новое поколение» в Першотравенске, где была обнаружена вспышка коронавируса. Установление контактов продолжается.

«Продолжаем проверять тех, кто контактировал с больными жителями Першотравенска. Вчера среди них выявили 12 случаев COVID-19, сегодня - еще 20», - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

Также, по его словам, коронавирусную инфекцию 22 апреля диагностировали у 5 жителей Кривого Рога, 2 - Каменского и 2 - Павлоградского района.

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