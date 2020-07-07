Ляшко назвал причины всплеска заболеваемости COVID-19 в Закарпатской области

С 4 июля в Закарпатской области из-за стабильно напряженной ситуации с распространением коронавируса вновь усилили карантинные меры.

К всплеску заболеваемости COVID-19 в некоторых районах Закарпатской области привели массовые празднования.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил на телеканале "112 Украина".

"В Закарпатской области в трех районах по результатам эпидрасследования было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднования: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников, когда семьи съезжались из разных сел, праздновали это все, и за неделю они все становились контактными, и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, с 4 июля в Закарпатской области из-за стабильно напряженной ситуации с распространением COVID-19 решили снова ужесточить карантинные мероприятия.

Так, решением региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской ОГА предусмотрено ограничить время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.

С 4 июля также запрещено функционирование заведений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий, то есть выпускных вечеров, свадебных и поминальных мероприятий, празднования дней рождения и тому подобное.

Также ограничено проведение богослужений в храмах и других культовых сооружениях. Богослужение разрешается отправлять только на открытом воздухе с соблюдением всех противоэпидемических требований.

По состоянию на 7 июля в Закарпатской области зарегистрировано 3 тыс. 458 случаев COVID-19.

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