За минувшие сутки сделано 28 тыс. 623 теста на коронавирус.

В Украине из 36 тыс. больничных коек, подготовленных для больных COVID-19, занята треть.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На сегодня в больницах из почти 36 тыс. коек, которые мы подготовили под COVID-19, уже 7 тыс. 900 человек, которые непосредственно находятся в больницах с COVID-19. Еще около 4 тыс. человек с неподтвержденным диагнозом, но имеют среднее или тяжелое течение болезни. Они имеют ту же пневмонию и находятся в наших больницах», - сказал он.

Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине сделано 28 тыс. 623 теста на коронавирус, из них 22 тыс. 302 - методом ПЦР и 6 тыс. 321 - методом ИФА.

По словам министра, наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 310, в Харьковской - 225, Тернопольской - 180, Одесской - 140 и Хмельницкой областях - 132.

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Автор: Анна Бредихина