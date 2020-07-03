В Украине за сутки резко возросло количество смертей от COVID-19
В Украине уже лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19, за сутки – 876 новых.
Об этом говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Указывается, что всего в Украине лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19.
Количество умерших возросло до 1 тыс. 212 человек. За сутки умерли 27 человек.
Выздоровели 20 тыс. 558 человек, в том числе 505 - за последние сутки.
Сейчас активных больных - 24 тыс. 993 человека.
Всего проведено 690 953 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1915 случаев;
Волынская область - 2571 случай;
Днепропетровская область - 1103 случая;
Донецкая область - 599 случаев;
Житомирская область - 1435 случаев;
Закарпатская область - 3126 случаев;
Запорожская область - 579 случаев;
Ивано-Франковская область - 2544 случая;
Кировоградская область - 653 случая;
г. Киев - 5347 случаев;
Киевская область - 2702 случая;
Львовская область - 5883 случая;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 450 случаев;
Одесская область - 1792 случая;
Полтавская область - 322 случая;
Ривненская область - 3950 случаев;
Сумская область - 304 случая;
Тернопольская область - 1990 случаев;
Харьковская область - 2255 случаев;
Херсонская область - 195 случаев;
Хмельницкая область - 822 случая;
Черновицкая область - 4935 случаев;
Черкасская область - 653 случая;
Черниговская область - 554 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июля 2020 в Центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 92 421 сообщения о подозрении на COVID-19.
Днем ранее, 2 июля Минздрав отчитался о 889 новых случаях, 12 смертей и 505 пациентов, которые за сутки выздоровели.
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