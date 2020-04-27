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В Украине коронавирусом заразились уже более 9 тысяч человек (видео)

09:18, 27 апреля 2020
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В Украине опять выросло количество инфицированных COVID-19 / фото УНИАН

В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА, за сутки было зафиксировано 392 новых случая коронавірусної болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 398 случаев;
  • Волынская область — 254 случая;
  • Днепропетровская область — 310 случаев;
  • Донецкая область — 52 случая;
  • Житомирская область — 351 случай;
  • Закарпатская область — 375 случаев;
  • Запорожская область — 204 случая;
  • Ивано-Франковская область — 761 случай;
  • Кировоградская область — 337 случаев;
  • м. Киев — 1220 случаев;
  • Киевская область — 570 случаев;
  • Львовская область — 358 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 115 случаев;
  • Одесская область — 240 случаев;
  • Полтавская область — 173 случая;
  • Ровенская область — 522 случая;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 612 случаев;
  • Харьковская область — 196 случаев;
  • Херсонская область — 88 случаев;
  • Хмельницкая область — 72 случая;
  • Черновицкая область — 1375 случаев;
  • Черкасская область — 267 случаев;
  • Черниговская область — 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 года в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.

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