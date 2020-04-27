В Украине коронавирусом заразились уже более 9 тысяч человек (видео)
В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА, за сутки было зафиксировано 392 новых случая коронавірусної болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 398 случаев;
- Волынская область — 254 случая;
- Днепропетровская область — 310 случаев;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 351 случай;
- Закарпатская область — 375 случаев;
- Запорожская область — 204 случая;
- Ивано-Франковская область — 761 случай;
- Кировоградская область — 337 случаев;
- м. Киев — 1220 случаев;
- Киевская область — 570 случаев;
- Львовская область — 358 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 115 случаев;
- Одесская область — 240 случаев;
- Полтавская область — 173 случая;
- Ровенская область — 522 случая;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 612 случаев;
- Харьковская область — 196 случаев;
- Херсонская область — 88 случаев;
- Хмельницкая область — 72 случая;
- Черновицкая область — 1375 случаев;
- Черкасская область — 267 случаев;
- Черниговская область — 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 года в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.
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