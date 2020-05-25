В Украине уже более 21 тысячи инфицированных COVID-19: за сутки - 259 новых случаев (видео)
В Украине по состоянию на утро 25 мая зафиксировано 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 (+6) летальных, 7 234 (+126) пациента выздоровела.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 259 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
г. Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 мая в Украине было 20986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.
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