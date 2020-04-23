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В Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19: уже более 7 тысяч случаев (видео)

09:34, 23 апреля 2020
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В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом / фото УНИАН

В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 578 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 353 случая;
  • Волынская область — 188 случаев;
  • Днепропетровская область — 186 случаев;
  • Донецкая область — 21 случай;
  • Житомирская область — 304 случаи;
  • Закарпатская область — 230 случаев;
  • Запорожская область — 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 644 случая;
  • Кировоградская область — 258 случаев;
  • г. Киев — 1059 случаев;
  • Киевская область — 451 случай;
  • Львовская область — 282 случаи;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Николаевская область — 99 случаев;
  • Одесская область — 161 случай;
  • Полтавская область — 161 случай;
  • Ровенская область — 396 случаев;
  • Сумская область — 89 случаев;
  • Тернопольская область — 499 случаев;
  • Харьковская область — 101 случай;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 61 случай;
  • Черновицкая область — 1140 случаев;
  • Черкасская область — 220 случаев;
  • Черниговская область — 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 года в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 апреля было зафиксировано 6 тыс. 592 случаи коронавірусної болезни COVID-19.

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