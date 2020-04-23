В Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19: уже более 7 тысяч случаев (видео)

За сутки в Украине обнаружены рекордные 578 случаев коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 578 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 353 случая;

Волынская область — 188 случаев;

Днепропетровская область — 186 случаев;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 304 случаи;

Закарпатская область — 230 случаев;

Запорожская область — 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 644 случая;

Кировоградская область — 258 случаев;

г. Киев — 1059 случаев;

Киевская область — 451 случай;

Львовская область — 282 случаи;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 396 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 499 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 61 случай;

Черновицкая область — 1140 случаев;

Черкасская область — 220 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 года в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 апреля было зафиксировано 6 тыс. 592 случаи коронавірусної болезни COVID-19.

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