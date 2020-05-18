В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тысяч 650 медиков и 1 тысячи 324 детей

В Украине зафиксировано 18 тыс. 616 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 325 новых.

В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 650 медиков и 1 тыс. 324 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Всего за все время пандемии заболели 18 тыс. 616 человек. Из них - 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. Всего выздоровели 5 тыс. 276 человек, а летальных случаев - 535", - сказал он.

По словам Степанова, за предыдущие сутки проведено 5098 исследований методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 47, в Ривненской области - 41, в Киеве - 41", - рассказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зафиксировано 18 тыс. 616 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 325 новых.

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