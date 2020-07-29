Почти все: в общежитии КПИ заболели уже 133 курсанта

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации КПИ обнаружили коронавирус.

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» лабораторно подтверждено заболевание коронавирус.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергей Чумак.

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Он отметил, что в целом на сегодня в общежитии уже заболели 133 курсанта.

«Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Остальные лечатся в общежитии под медицинским наблюдением», – рассказал Сергей Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После выявления первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Как сообщал УНИАН, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости на коронавирус.

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