За сутки у 123 жителей Киева обнаружили коронавирус, 12 из них - дети

На сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 11 августа в Киеве зафиксировано 123 новых случая COVID-19 в сутки. Это на 57 случаев больше, чем 10 августа (66 инфицированных).

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Всего в Киеве подтверждены 9687 случаев COVID-19.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет

57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет

8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели, в том числе, и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском - 17 и в Днепровском районе - 15 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя", - подчеркнул Кличко.

В Киевской области зафиксировано 4239 случаев COVID-19 (42 новых случая за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 2970 человек (8 человек в сутки), умерли 70 человек (1человек в сутки).

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Кличко предупредил, что Киев может вернуться к строгому карантину.

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