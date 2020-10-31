Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 766 киевлян.

В Киеве за прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 37 тыс. 549», - написал мэр.

По его данным, вчера заболели 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели также 38 медиков.

В больницы были госпитализированы 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 12 тыс. 862 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!"- подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 31 октября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева