В Киеве за прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 37 тыс. 549», - написал мэр.
По его данным, вчера заболели 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели также 38 медиков.
В больницы были госпитализированы 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 12 тыс. 862 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!"- подчеркнул Кличко.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 31 октября
- Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 31 октября зарегистрировано 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.
- За сутки зафиксировано 8 752 новых случая заболевание.
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