В столичных больницах сейчас находятся 909 больных COVID-19, из них 174 - в тяжелом состоянии.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 244 человека, два человека умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян», - сказал Кличко.

По его данным, среди нововыявленных больных: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и 7 девочек в возрасте от 5 до 17 лет, 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.

Заболели, в частности, 14 медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком - 36, Соломенском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

В больницы столицы госпитализированы за прошедшие сутки 24 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице 15 тысяч 276. Коронавирус преодолели 4 тысячи 759 жителей Киева, в том числе 28 человек - за прошедшие сутки.

В столичных больницах сейчас находятся 909 больных COVID-19, из них 174 - в тяжелом состоянии. По словам мэра, в течение последних двух недель возросло количество больных, нуждающихся в госпитализации.

«Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Он отметил, что не отступает и пневмония: за минувшие сутки с таким диагнозом госпитализировали 30 человек. В общем воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 человек.

Коронавирус в Киеве: что известно по состоянию на 7 сентября

По состоянию на утро 7 сентября в Украине количество инфицированных коронавируса поднялась до 138 068. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла на 2174 человека. Больше всего больных обнаружили во Львовской области и. Киеве.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая