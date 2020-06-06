Вчера в больницы Киева попали 25 пациентов с COVID-19: едва ли не наибольшее количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии

Кличко заявил, что в последние дни в столице растет количество больных COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в последние дни в столице растет количество больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале мэра.

"В последние дни количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 человек. 11 из них - медики", - отметил Кличко.

Так, инфицирование подтвердили у 41 женщины в возрасте от 19 до 79 лет и у 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет; 10-летней девочки и 3 мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

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При этом больше всего больных обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17; в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев.

В больницы были госпитализированы 25 пациентов.

"Отмечу, что это едва ли не самым большим количеством госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что два человека с COVID-19 вчера умерли. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 75 летальных случаев.

"Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных - в тяжелом состоянии. Трое - под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей", - рассказал мэр.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус победили 888 киевлян.

"На сегодня в столице уже 3 тыс. 375 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил городской голова и призвал всех не расслабляться и не пренебрегать правилами безопасности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тысяч. 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тыс. 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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