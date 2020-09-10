Количество случаев заболевания в Киеве с начала эпидемии перешло границу в 16 тысяч.

В столице вчера коронавирус обнаружили у 298 киевлян, 4 больных умерли.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Количество больных на коронавирус в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили в 298 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян. На сегодня в столице уже 16 тыс. 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших - 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков в возрасте от 2 лет до 16.

Заболели, в частности, и 11 медиков.

В больницы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 002 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59, в Днепровском – 45 и в Оболонском районе – 36 случаев», - отметил мэр.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая