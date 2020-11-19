Всего в Киеве подтверждено 55 203 случая COVID-19.

Количество новых случаев коронавируса в Киеве растет. За минувшие сутки инфицировались еще 1348 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

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Это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии и на 135 случаев больше, чем 18 ноября (1 213 инфицированных).

Также вчера в Киеве от коронавируса умерли 34 человека, а 456 выздоровели.

Активными больными на 19 ноября остаются 34144 человека.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 55203 случая COVID-19. За все время выздоровели 19556 человек. Смертельных случаев в городе зафиксировали 1047.

Коронавирус: важно знать каждому

"За минувшие сутки в Киеве еще 1 тыс. 348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 047 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 55 тыс. 203", - об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 63 ребенка и 50 медиков, а также были госпитализированы 107 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек, а всего коронавирус преодолели 20 тыс. 015 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе - 294, в Деснянском - 188 и в Соломенском районах - 166 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи