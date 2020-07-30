Киев установил антирекорд по числу зараженных COVID-19: за сутки зафиксировали почти 200 новых случаев

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 199 жителей столицы - это самое большое количество за весь период пандемии коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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По состоянию на 30 июля в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет

2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95. В Деснянском - 28. В Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Как сообщал УНИАН, в целом за все время пандемии коронавируса в Украине заболели 68 тыс. 794 человека.

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