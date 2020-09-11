На каждое развернутое 60-коечное отделение нужно 63 специалиста.

В Харьковской клинической многопрофильной больнице №17 планируют открыть для COVID-больных отделение на 60 коек. Все будет зависеть от того, наберут ли необходимый медперсонал.

Об этом сообщает "Суспільне".

В больнице ощущается кадровый голод. Не хватает 63 медицинских работника. Об этом рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Черепов.

"На каждое развернутое 60-коечное отделение нужно 63 специалиста. Это врачи, медсестры, санитары. На сегодня по 120 открытым кроватям у нас полностью обеспечен кадровый набор. С открытием новых 60 коек у нас идет задача привлекать людей извне", - сказал Черепов.

Также для полноценной работы отделения его должны обеспечить кислородом.

"Самое главное-это не открыть кровати, а еще должны быть бригады. У нас дефицит кадров на сегодня. Все то, что мы открываем, необходимо обеспечить бригадами, которые будут посуточно обслуживать этих пациентов. Это одна из самых тяжелых проблем", - сказал директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

Коронавирус в Харькове: что известно

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 148 тыс. 756 случаев COVID-19, в том числе 3 тыс. 144 новых за минувшие сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 76 человек, в том числе 53 человек - за минувшие сутки. Выздоровели 67 тыс. 5 человек, за минувшие сутки – 1 тыс. 128. На сегодня в Украине болеют 78 тысяч. 765 человек.

Наибольшее количество новых случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве - 404, Тернопольской области - 302, Одесской области - 285, Харьковской области - 280

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Автор: Виктория Гордиенко