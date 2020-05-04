Завтра в Украине определятся, кого будут тестировать на антитела к коронавирусу - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что завтра, 5 мая, в Министерстве здравоохранения будут определяться со стратегией использования в Украине ИФА-тестов, которые выявляют антитела к коронавирусу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
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«Действительно, ИФА-тесты используются сейчас, в том числе частными лабораториями. ИФА-тесты - это тестирование на выявление антител в организме человека, то есть оно свидетельствует, переболел ли человек коронавирусной болезнью COVID-19», - отметил Степанов.
«На сегодняшний день мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь», - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Степанов заявил, что массовое использование ИФА-тестов возможно только после стопроцентной уверенности, что они достоверны.
Он отметил, что между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (методом полимеразной цепной реакции) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть встречался ли человек с действием инфекции, переболел ли он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека.
«Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, болен ли человек», - пояснил министр.
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